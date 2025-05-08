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Участь іноземних військових на параді в москві – жест на підтримку держави-агресора

Участь іноземних військових на параді в москві – жест на підтримку держави-агресора

Центр стратегічних комунікацій пояснює

Україна закликає усі іноземні держави утриматись від участі їхніх військовослужбовців у параді в москві 9 травня.

▶️ Урочистості, заплановані кремлем на 9 травня, не мають нічого спільного із вшануванням 80-ї річниці перемоги над нацизмом.

▶️ Сучасна росія є державою-агресором, яка розв’язала найбільшу війну у Європі з часів Другої світової війни, здійснивши неспровокований напад на Україну.

▶️ російська армія чинить звірства: невибіркові удари по густонаселених кварталах, атаки на цивільну інфраструктуру, розстріли цивільних осіб, депортація дітей тощо.

▶️ Маршувати пліч-о-пліч із російськими солдатами – це розділити відповідальність за звірства і воєнні злочини армії рф.

▶️ Участь іноземних військових у параді у москві Україна буде розцінювати як наругу над пам’яттю про перемогу над нацизмом і жест на підтримку держави-агресора.

Джерело: https://t.me/spravdi/46513

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