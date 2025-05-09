Удар беспилотника русских фашистов нанес ущерб Чернобыльской АЭС на десятки миллионов евро

Про це пишет The Guardian.

Стоимость полного ремонта, вероятно, будет покрыта западными правительствами, включая Великобританию, поскольку, по первоначальным оценкам, полный ремонт обойдется дороже 25 млн евро, имеющихся в специальном международном резервном фонде. Удар, нанесенный в середине февраля, не вызвал немедленной радиологической опасности, но значительно повредил защитную оболочку стоимостью 1,5 млрд евро, построенную в 2017 году для укрытия разрушенного реактора, и, вероятно, на полный ремонт уйдут месяцы, если не годы.

110-метровая стальная конструкция в Чернобыле была поражена до 2 часов ночи 14 февраля, при этом датчики зарегистрировали «что-то похожее на землетрясение магнитудой 6-7 баллов», по словам дежурного главного инженера Сергея Бокова. В результате атаки, которая, как быстро выяснилось, была совершена беспилотником, летевшим на высоте, недоступной для радаров, во внешней крыше образовалась дыра площадью 15 квадратных метров.

Кроме того, возник сложный пожар, который особенно сильно повредил внутреннюю обшивку конструкции и был потушен только через две недели.

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