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Удар по стратегічних об’єктах загарбників: знищення енергетичної інфраструктури рф

Удар по стратегічних об’єктах загарбників: знищення енергетичної інфраструктури рф

Учора Сили оборони України завдали високоточного удару по стратегічних об’єктах військової та паливно-енергетичної інфраструктури рф.

У результаті успішної операції уражено Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї рф. На об’єкті зафіксовано масштабну пожежу.

Також, під удар потрапили нафтоперекачувальні станції “Кропоткинская” та “Андреаполь”, що забезпечували транспортування пального для потреб окупаційних військ. Унаслідок ураження вони виведені з ладу, що суттєво ускладнить логістику постачання пального для агресора.

Сили оборони України залишають за собою право завдавати ударів по стратегічних об’єктах, які сприяють збройній агресії рф. Операції зі знищення енергетичної інфраструктури, яка підтримує незаконну війну росії, триватимуть.

Україна продовжує боротися за свою свободу та незалежність, знищуючи ресурси агресора та послаблюючи його військовий потенціал.

Далі буде.

Слава Україні!

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/21109

Новости портала «Весь Харьков»

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