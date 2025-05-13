Угорщина. Початок холодної війни?

Преамбула. Будапешт не здивував відповіддю на затримання угорських шпигунів і відповів хрестоматійно: 9 травня СБУ повідомила про розкриття агентурної мережі Орбана, угорські спецслужби натомість вислали двох українських дипломатів та затримали дипломати з України, який нібито шпигував на користь України на території Угорщини.

Ось як про це пишуть в угорських ЗМІ:

«Уряд Угорщини опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці відео захоплення українця співробітниками ТЕК

Відео рейду ТЕК в п'ятницю було розміщено на офіційній урядовій сторінці у Facebook, що фактично підтвердило повідомлення, що рейд був пов'язаний зі шпигунською війною, яка триває між Україною та Угорщиною вже кілька місяців.

Відео було опубліковано урядом з таким коментарем. ”Рано вранці в четвер угорська поліція видала йому заборону на проживання та в'їзд. Після з'ясування ситуації влада вночі депортувала чоловіка середнього віку з Угорщини, вважаючи, що його діяльність становить серйозну загрозу суверенітету Угорщини. Зазначена особа працювала під дипломатичним прикриттям, але її офіційний статус припинено".

Розміщення урядом відео на своїй сторінці в соціальних мережах є чітким сигналом Києву. Так само, як і той факт, що чоловік був захоплений TEK в результаті операції, і, як показують кадри, коли він був захоплений, спецназівці поставили його на коліна і одягли на нього наручники. Угорсько-українські відносини досягли історичного мінімуму, а шпигунська війна між двома країнами загострилася.

За інформацією угорських ЗМІ, чоловік, якого заарештували, а потім депортували, був Ш. А. Ш., який багато років тому працював дипломатом в українському посольстві в Будапешті.

Затримання та видворення Ш. А. тісно пов'язане з угорсько-українською шпигунською війною, яка триває вже кілька місяців і отримала новий поштовх в п'ятницю, коли Служба безпеки України (СБУ) заявила, що в Україні було викрито організацію під назвою "Угорська військова шпигунська мережа" і затримано двох агентів, які нібито шпигували на користь Угорщини. Ці двоє були завербовані угорською спецслужбою для проведення операцій. Обидва раніше служили в українській армії і тепер звинувачуються в державній зраді.

У відповідь в п'ятницю Петер Сійярто вислав двох українських дипломатів, а Київ також вислав двох угорських дипломатів. За цим послідував арешт і висилка Ш.А., але з огляду на те, що відбувається в грі спецслужб протягом декількох місяців, не можна виключати, що будуть подальші події, як з боку українців, так і з боку угорців».

В принципі, нічого нового - стандартна дзеркальна відповідь. Але те, що відео затримання опублікував сам уряд Угорщини, не є дуже добрим сигналом. Офіційний Будапешт вважає подібний крок демонстрацією сили, типу не боїться ловити шпигунів також

В світі ж розвідки це надзвичайно рідкісна практика — зазвичай подібні справи не виходять за межі кулуарів. Проте Орбан захотів публічності. Добре

Читаємо новину уважно - хто затримував українця. Його затримувала ТЕК (Terrorelhárítási Központ).

Давайте про цей підрозділ погоримо більш детально.

TEK фактично є особистим каральним апаратом Віктора Орбана, створеним за зразком фсб

TEK був створений в 2010 році за ініціативою другого уряду Орбана. Офіційно він підпорядковується Міністерству внутрішніх справ Угорщини, яке очолює Шандор Пінтер. TEK має значну автономію та тісно пов’язаний з особистим оточенням Орбана.

Чому так? Бо його очолює бригадний генерал Янош Хайду - колишній особистий охоронець Орбана.

TEK має широкі повноваження, включаючи боротьбу з тероризмом, захист високопосадовців, участь в спецопераціях та збір розвідувальної інформації. Його діяльність виходить за межі традиційних функцій поліції та спецслужб, що надає йому унікальний статус серед правоохоронних органів Угорщини .

Цікаво те, що TEK не є частиною стандартних європейських структур безпеки, таких як Європол, і діє переважно автономно (за наказом Орбана). Зараз навіть приклад наведу

В лютому 2025 року Угорщина здійснила безпрецедентну спецоперацію в Боснії та Герцеговині, яка могла розпочати нову війну на Балканах. Центр протидії тероризму Угорщини (TEK), підпорядкований безпосередньо прем’єр-міністру Орбану, був таємно розгорнутий в Республіці Сербській для потенційного вивезення президента Додіка до Угорщини.

26 лютого 2025 року суд Боснії та Герцеговини засудив проросійського Додіка до одного року ув’язнення та заборонив йому обіймати державні посади протягом шести років за невиконання рішень міжнародного представника, що наглядає за мирним процесом в країні. Це рішення викликало різку реакцію з боку Додіка, який заявив про намір не визнавати вирок і вживати “радикальних заходів”, включаючи можливий вихід Республіки Сербської зі складу БіГ

У відповідь на можливий арешт Додіка, Угорщина розгорнула підрозділ TEK чисельністю близько 70 осіб в Республіці Сербській під прикриттям спільних навчань з місцевими силами безпеки. Операція передбачала можливе вивезення Додіка до Угорщини через Хорватію або Сербію, залежно від обставин

Боснія і Герцеговина після цього офіційно звернулася з проханням про заміну угорських миротворців в складі місії EUFOR через втрату довіри до нейтральності Угорщини

Ну, а 3 березня 2025 року Мадьяр Левенте, заступник державного секретаря Угорщини із закордонних справ, висловив підтримку Додіку, описавши судовий розгляд проти нього як "політичне полювання на відьом". Такі заяви розглядалися як спроба втрутитися у внутрішні справи Боснії, що викликало різку критику офіційного Сараєво

Шо маємо у підсумку. В Будапешті намагаються закріпити право на втручання в Україну. Тест на профпридатність був в Боснії

Якщо не протидіяти системно, отримаємо ситуацію, коли частина угорських організацій в Україні відкрито саботуватиме мобілізацію, на Закарпатті з’являться “групи самооборони” з подвійним громадянством, TEK приїде не по Додіка, а в Ужгород шоб “захистити інтереси співвітчизників”

Тому СБУ мала рацію, виявивши угорську шпигунську мережу. І має моральне право на максимально жорстку відповідь. Яку саме? Скоро дізнаємося

Проте сам факт того, що країна-член НАТО шпигує за країною не членом НАТО, і використовує військове зʼєднання, підконтрольне премʼєр-міністру Угорщини для захисту проросійської агентури за межами власної країни, має змусити Євросоюз хоч трохи задуматися щодо того, шо за вовк в овечій шкурі має членство ЄС

Інакше «Ужгород за три дні» може перетворитися в холодну війну, яку орбану та компанії не виграти - в України вистачає козирів проти Орбана та його звʼязків з рф. Ми просто їх не публікуємо. Поки що. Шоб не провокувати політичну кризу в країні, яка прийняла наших біженців

Але все може змінитися (терпіння в українців не безмежне) і у Януковича може зʼявитися новий сусід. Питання лише в тому, коли спецслужби України захочуть розіграти цікаві карти, які можуть перетворити Орбана на політичний труп. І все

Епілог. Варто також чітко розуміти, що це не війна між українцями та угорцями. Це війна між Україною і режимом Орбана - не прості угорці затримують дипломатів, не прості угорці вербують агентуру на Закарпатті і точно не прості угорці висилають наших військових аташе

Це робить (виконує накази та віддає їх) конкретне політичне угруповання в Будапешті, яке давно вже грає за росію - саме воно загрожує Україні, а не народ Угорщини

Тому будь-яка відповідь України має бути точною: ми не проти угорців — ми проти людей Орбана, які використовують Угорщину як інструмент для гри на руку москві

Українці розрізняють угорськомовних громадяни України і агентів розвідки Угорщини з угорським паспортом, які працюють проти нас

Українцям не заважають угорські пісні на Закарпатті. Нам заважає, коли під ці пісні працюють агенти з подвійним громадянством.

Проблема не в угорській мові, а в угорській агентурі, яка приїхала з Будапешта по “історичні землі”.

Джерело: https://t.me/gistapapapa/108370

Новости портала «Весь Харьков»