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Угорщина вислала двох українських дипломатів, звинувативши їх у «шпигунстві»

Угорщина вислала двох українських дипломатів, звинувативши їх у «шпигунстві»

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто каже, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україні сильнішає «антиугорська пропаганда».

«Ми не можемо терпіти кампанію з очорнення угорців. Сьогодні ми вислали двох шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям в посольстві України в Будапешті», — сказав Сіярто.

▪️Зранку 9 травня СБУ оголосила, що вперше в історії викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України. Затримали двох людей — їх підозрюють у держзраді.

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Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Укрінформ.

«Двоє угорських дипломатів мають залишити нашу країну протягом 48 годин. Ми діємо у відповідь на дії Угорщини, виходячи з принципу взаємності та наших національних інтересів», – зазначив глава МЗС України.

Джерело: https://t.me/babel/67927

Новости портала «Весь Харьков»

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