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Угорщина звинувачує Україну у фінансуванні угорської опозиції

Угорщина звинувачує Україну у фінансуванні угорської опозиції

Комунікаційний директор Орбана Менцер Тамаш, звинуватив Україну у фінансовій підтримці угорської опозиції та пообіцяв захистити країну від проукраїнських «зрадників».

«Важкий день для ліволібералів. Дональд Трамп зупинив потік доларів. Іудині гроші закінчилися, а ліволібералам – дулю. Бачу, що зрадники Батьківщини тепер випрошують українські гроші. Вони продають дім Україні. Можу пообіцяти, що ми захистимо Угорщину від цих зрадників і їхніх закордонних спонсорів».

Взагалі-то угорська опозиція не ліва, а правоцентристська.

Але хто знає, як угорською буде «по#@р»?

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/68346

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