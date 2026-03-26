Угорські спецслужби зірвали викриття шпигуна в партії «Тиса»

Угорські спецслужби зірвали викриття шпигуна в партії «Тиса»

Журналісти Direkt36 оприлюднили (https://www.direkt36.hu/en/titkosszolgalati-nyomasra-tortent-hazkutatas-a-tiszat-segito-informatikusoknal-aztan-kibukott-egy-gyanus-muvelet-a-part-ellen/) розслідування про операцію угорських спецслужб, спрямовану на контроль IT-систем опозиційної партії «Тиса».

▶ ️Основне з нього:

У липні 2025 року на підставі фальшивого доносу про дитячу порнографію, спецслужба під контролем прем’єр-міністра, провела обшуки у двох IT-фахівців партії.

Жодної порнографії не знайшли, натомість виявили переписку з «Генрі», який намагався завербувати їх для встановлення бекдорів у комп’ютерні системи партії та контролю за внутрішньою інформацією.

IT-фахівці планували зафіксувати незаконну діяльність «Генрі» за допомогою прихованої камери та передати докази до поліції, проте втручання спецслужб зірвало цю спробу.

Розслідування показало, що цілі «Генрі» були ширшими: він намагався отримати доступ до внутрішніх систем Tisza і контролювати витік даних партії. Це могло серйозно вплинути на політичну підтримку опозиції напередодні виборів.

Журналісти наголошують, що спецслужби Угорщини фактично використовували фейкову справу як привід для тиску на політичну силу, порушивши права IT-фахівців і заблокувавши викриття потенційного шпигуна.

Управління із захисту Конституції наразі не порушує справу щодо «Генрі», а розслідування щодо дитячої порнографії призупинено.

Опозиційна партія «Тиса» звинувачує чинну владу у диверсії та тиску на опозицію, а спецслужби – у зловживанні повноваженнями перед парламентськими виборами.

