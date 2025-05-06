Україна готова до припинення вогню, а не триденної паузи
Центр стратегічних комунікацій пояснює
Київ наполягає на необхідності довготривалого припинення вогню, а не триденної паузи, приуроченої до параду у москві.
▶️ Протягом минулого тижня росія застосувала проти України понад 1180 ударних БПЛА, 1360 керованих авіабомб і 10 ракет різних типів.
▶️ росія продовжує щоденний повітряний терор, але водночас цинічно просить режиму тиші на 7-9 травня, коли у москві заплановані святкові заходи.
▶️ Україна готова до припинення вогню, але це має бути реальна і довготривала тиша у небі, на морі і на суходолі щонайменше на 30 днів.
▶️ Довготривале припинення вогню дасть можливість розробити план наступних кроків щодо завершення війни.
▶️ Ухиляючись від довготривалого припинення вогню, москва намагається виграти час, щоб продовжити агресію проти України.
Джерело: https://t.me/spravdi/46465