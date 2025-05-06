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Україна готова до припинення вогню, а не триденної паузи

Україна готова до припинення вогню, а не триденної паузи

Центр стратегічних комунікацій пояснює

Київ наполягає на необхідності довготривалого припинення вогню, а не триденної паузи, приуроченої до параду у москві.

▶️ Протягом минулого тижня росія застосувала проти України понад 1180 ударних БПЛА, 1360 керованих авіабомб і 10 ракет різних типів.

▶️ росія продовжує щоденний повітряний терор, але водночас цинічно просить режиму тиші на 7-9 травня, коли у москві заплановані святкові заходи.

▶️ Україна готова до припинення вогню, але це має бути реальна і довготривала тиша у небі, на морі і на суходолі щонайменше на 30 днів.

▶️ Довготривале припинення вогню дасть можливість розробити план наступних кроків щодо завершення війни.

▶️ Ухиляючись від довготривалого припинення вогню, москва намагається виграти час, щоб продовжити агресію проти України.

Джерело: https://t.me/spravdi/46465

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