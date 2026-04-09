Україна повернула тіла 1000 загиблих, триває ідентифікація

9 квітня у межах репатріаційних заходів до України повернули тіла 1000 загиблих осіб, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Наразі триває процес ідентифікації.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами системи МВС проведуть усі необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих осіб.

Після встановлення осіб загиблих тіла будуть передані родинам для гідного поховання.

Перевезення репатрійованих здійснює особовий склад Центрального управління ЦВС Генштабу ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України.

