Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ

Огляд Служби зовнішньої розвідки України

«Це, звісно, означає зобов'язання та справжню готовність з боку тих, хто обіцяє підтримати Україну в разі повторного нападу з боку росії», – міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль наголосив на важливості надійних західних гарантій безпеки для України, передусім з боку США.

«Незважаючи на зусилля американців, європейців та українців щодо досягнення перемир'я, з москви не надходить жодних сигналів про те, що путін зацікавлений у припиненні війни», – міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

«У святковий сезон, який має об'єднувати людей у святкуванні, роздумах і доброзичливості, росія продовжує ескалацію своїх атак проти України, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі та навмисно наражаючи на небезпеку невинних цивільних осіб, які просто намагаються провести час зі своїми родинами. Ці злочини не залишаться без відповіді», – міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Заступник речника федерального уряду Німеччини Штеффен Маєр повідомив, що уряд йго країни продовжує дотримуватися позиції неприпустимості миру під примусом для України.

Міністерство клімату Естонії виділить Фонду підтримки енергетики України два мільйони євро для допомоги у відновленні енергетичної інфраструктури.

рф

Вартість флагманської російської нафти марки Urals знизилася приблизно до $34 за барель на тлі дії американських санкцій проти москви. У п'ятницю, 19 грудня, ціна Urals при постачанні через Балтійське море опустилася до 34,82 долара за барель, а через порти в Чорному морі – до 33,17 долара. Для порівняння, нафта марки Brent з фіксованою поставкою, яка є орієнтиром для світового ринку, торгувалася на рівні близько 61 долара за барель.

Обвальне падіння цін на російську нафту після санкцій США щодо «Роснефти» та «Лукойла» вдарило по фінансах нафтових компаній, які цього року вже зіткнулися з падінням прибутків у 2–3 рази. Ціни близько $40 за барель Urals ледве вистачає, щоб покрити витрати на вилучення нафти із свердловин та її транспортування до порту.

Бразилія, яка стала великим покупцем російського дизельного палива, від якого відмовилися клієнти в Європі, різко скоротила імпорт після американських санкцій, під які потрапили «Роснефть» та «Лукойл». У листопаді постачання дизеля з рф на бразильський ринок впали до мінімуму з березня 2023 року – 187 тисяч тонн. Порівняно з першою половиною поточного року обсяги стали меншими у 3,5 рази.

Виробництво сталі в росії в листопаді 2025 року скоротилося на 6,6 % порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

У росії немає грошей на побудову запланованих 1500 цивільних суден до 2035 року. Основною проблемою залишається висока вартість. За оцінкою експертів, в рф вона в 2,5–3 рази вища, ніж у Китаї.

У майже половині російських компаній зростання зарплат за останній рік було нижче за інфляцію або виплати не збільшувалися.

Третина малих та середніх підприємців в рф не виключають закриття бізнесу протягом півроку.

Багато росіян перестало відчувати зростання своїх зарплат та доходів, а також уповільнення інфляції. Наприкінці листопада вони стали гірше оцінювати своє матеріальне становище. Про його покращання повідомили лише 8 % опитаних. При цьому частка тих, хто вважає, що за останні 2–3 місяці їхнє матеріальне становище погіршилося, зросла до максимуму з 2022 р.: у серпні таких було 20 %, тепер – 25 %. Різниця між тими, хто відчуває, що стали біднішими та багатшими (17 %), – теж найбільша з 2022 р.

Банки рф стали частіше відмовляти в кредиті на товари в магазинах. Експрес-позики, які споживачі можуть оформити при купівлі в торгових точках, так звані POS-кредити, схвалюють лише кожному десятому клієнту. У листопаді частка відмов щодо таких продуктів стала максимальною за рік і наблизилася до 90 %.

Майже третина всіх кредитів (29 %), оформлених у 2025 році в рф, припала на останній квартал. Це максимальний показник за весь рік. Найпопулярнішою метою нової позики в кінці року росіяни назвали рефінансування вже існуючих боргів – так відповіли 25 % опитаних. Другою поширеною причиною став ремонт (19 %), а третьою – купівля автомобіля (14 %). На святкові потреби, в тому числі подарунки, кредити планували витратити лише 11 % респондентів.

У росії зросла популярність опції «оплата частинами» при купівлі новорічних подарунків. 31 % респондентів планують скористатися послугами на виплату, тоді як лише 18 % віддають перевагу кредитним карткам. Минулого року спостерігалася протилежна тенденція.

російські ломбарди отримали за січень–вересень 9,6 млрд руб. чистого прибутку. Це на 54 % більше року до року.

З початку 2026 року для російських абонентів мобільних операторів зросте вартість послуг за поточними тарифними планами. Очікуване зростання цін на послуги зв'язку в межах 8 – 10 %. Нагадаємо, що і в 2025 році ціни вже зростали на 10 – 12 %.

Туристичній галузі рф знадобиться близько 300 тисяч фахівців до 2030 року. Середній дефіцит кадрів у сфері оцінюється в 30 %.

Міжнародний аеропорт «Шереметьєво» з 1 січня 2026 року планує підвищити основні збори за обслуговування російських авіакомпаній на 10 %. Для іноземних авіакомпаній аеропорт також піднімає плату за обслуговування – в середньому на 3 %.

Влада рф запропонувала прибрати заборону на зміну кордонів природних територій, що особливо охороняються. Такий законопроєкт вніс до держдуми уряд. Поправки дозволяють скорочувати площу заповідних територій.

Частка росіян, які вважають за необхідне продовжувати війну проти України, у грудні знизилася до 25 %. Водночас дві третини опитаних виступають за перехід до мирних переговорів.

WhatsApp можуть заблокувати в рф до кінця року. роскомнагляд визнав, що продовжує обмежувати його роботу через невиконання вимог законодавства. Месенджер залишається найпопулярнішим у країні: влітку 2025-го кількість його унікальних користувачів досягла 97 млн.

У книгарнях рф заборонили продаж трилогії «Ведмежий кут» шведського письменника Фредріка Бакмана.

2026 року до росії приїдуть щонайменше 40 тисяч трудових мігрантів з Індії. Віце-прем'єр Денис Мантуров заявив, що росія здатна прийняти «необмежену кількість» мігрантів з Індії, зазначивши, що тільки обробна промисловість потребує мінімум 800 тисяч працівників, а торгівля – 1,5 млн. Бізнес також готується залучати робітників з Непалу, В'єтнаму і Бангладешу.

У Татарстані системний дефіцит трудових ресурсів, який неможливо покрити виключно за рахунок залучення трудових мігрантів. Про це повідомив глава Республіки Татарстан Рустам Мінніханов. Зокрема, існує гостра проблема з кадрами в медицині та освіті.

У Республіці Алтай розширили заборону працювати іноземним громадянам із трудовими патентами. Мігрантам заборонять торгувати піротехнікою та працювати в доставці їжі.

Кількість дітей до 1 року в Псковській області «обвалилася» майже вдвічі лише за сім років. Якщо в 2018 році в регіоні налічувалося 13 197 дітей у віці до 1 року, то до 2025 їх кількість знизилася до 7940, тобто на 40 % менше.

Парламент Республіки Саха в остаточному читанні ухвалив закон, що скасовує прямі вибори голів районів республіки та міських округів. Керівників районів призначатимуть за поданням глави республіки – він пропонуватиме кандидатів, а ради депутатів затверджуватимуть їх. На виборах у регіоні за 2025 рік «Єдіная россія» програла одразу чотири муніципальні кампанії.

московський суд пояснив компенсацію у $850 за жорстоке побиття підлітка поліцейськими «балансом інтересів федерального бюджету».

Окупаційна влада Криму оголосила про обмеження мобільного інтернету до кінця війни проти України і закликала мешканців «просто змиритися».

Польща розгортає на кордоні з білоруссю протидронову систему. На спостережній вежі встановлено радар. Пізніше радари встановлять на інших чотирьох спорудах. Система буде виявляти, визначати місце розташування і відстежувати об'єкти, що наближаються зі сходу.

лукашенко поставив завдання силовикам «не допускати жодних рухів у бік «революційної» боротьби проти існуючого державного устрою (режиму)». «Істинні» та єдині, у його розумінні, права людини в білорусі – це права на працю та заробітну плату.

Джерело: szru.gov.ua

