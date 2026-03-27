«Україна – терорист»: як кремль продає цей наратив глобальній аудиторії

Для цього російські ресурси використовують операцію (https://t.me/spravdi/54014) Сил оборони у ленінградській області та удари БПЛА по нафтових терміналах на Балтиці, які подають як «атаки на цивільну інфраструктуру».

Як фіксує Центр стратегічних комунікацій, також активно розганяється тема падіння українських БПЛА у Литві та Естонії — це використовується для просування меседжів про «загрозу Україні для Європи» та спробу втягування країн ЄС і НАТО у війну.

● Наратив підсилюється ретрансляцією заяв фсб про нібито «запобігання терактам» у Краснодарському краї, що має створити образ системної «терористичної діяльності» України.

● Окремий напрям – спекуляції на темі Близького Сходу: російські ресурси поширюють тези про можливий дефіцит ППО/ПРО, скорочення допомоги Україні та зростання цін на нафту як наслідок глобальної нестабільності.

● На ~120 ресурсах, що системно поширюють дезінформацію та інформаційні маніпуляції, 25 березня було розміщено ~7,5 тис. матеріалів про Україну – це в 1,3 раза більше, ніж у ~1 тис. легітимних медіа (~5,7 тис. публікацій).

● Таким чином, близько ~57% усіх матеріалів про Україну іноземними мовами припадає на ресурси, задіяні у FIMI та інформаційних операціях рф.

Джерело: https://t.me/spravdi/54059

