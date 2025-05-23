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Українців попередили про шахрайську розсилку в telegram від імені Vodafone

Українців попередили про шахрайську розсилку в telegram від імені Vodafone

У telegram розсилають фейки від імені мобільного оператора Vodafone, шахраї намагаються виманити особисті дані українців

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Шахраї маскуються під мобільного оператора Vodafone і розсилають фейкові повідомлення про нібито «завершення дії номера» з проханням замінити SIM-картку. Мета аферистів – отримати доступ до ваших особистих даних і фінансів", - йдеться у повідомленні.

Українцям радять перевіряти будь-яку інформацію тільки через офіційні ресурси. У прикладі Vodafone – сайт компанії або офіційний застосунок.

"Увімкніть двофакторну аутентифікацію у банківських застосунках і месенджерах; регулярно перевіряйте історію транзакцій; у разі підозрілої активності негайно звертайтесь до свого банку", - пише SPRAVDI.

Джерело: espreso.tv

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