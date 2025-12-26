Надзвичайне
Сегодня 10:38
Просмотров: 94

Українка кинула британський коледж, бо їй наполегливо рекомендували вивчати російську мову

У британському коледжі викладачі наполягали, щоб 19-річна українка Катерина Ендеберія вчила російську мову. Через це студентка, яка поїхала за кордон через війну в Україні, відрахувалася з навчального закладу.

Про це пише Guardian.

Українка переїхала до Британії на початку повномасштабного вторгнення. Там вона склала іспити у школі та закінчила підготовчий рік у коледжі.

Катерина розповіла, що їй було важко готуватися до іспитів для вступу в університет, адже вона відчувала булінг через її український акцент. Натомість викладачі британського коледжу не підтримали студентку, а запропонували їй вивчати російську мову.

Дівчина вважає, що така вимога є "болісною та нечутливою" та порівнює її з "дискримінацією та расизмом". Крім того, вивчення російської мови суперечить її особистим принципам, адже вона народилася в Донецьку, де війна почалася у 2014 році, а її батько є військовим.

Зрештою, дівчина покинула навчання у коледжі та тепер займається вдома самостійно. У 2026 році складання іспитів для вступу в університет коштуватиме їй, як приватній кандидатці, 1400 фунтів стерлінгів. Якби Катерина продовжила навчання в коледжі – ці витрати мала б покрити держава.

Представник навчального закладу відмовився коментувати відрахування українки "з міркувань конфіденційності". Але він наголосив, що коледж "глибоко піклується про своїх студентів і докладає всіх зусиль для розв'язання питань і скарг відповідно до нашої процедури".

Втім, сама Катерина наголошує, що не всі усвідомлюють, як важко українським студентам за кордоном, але вона вдячна за можливість навчатися у Великій Британії.

Джерело: life.pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

