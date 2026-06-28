Українські дрони вдруге за місяць атакували ключову нафтостанцію, що живить пальним москву

СБУ вдруге за місяць успішно уразила важливий логістичний хаб ворога – нафтоперекачувальну станцію "Второво" у Володимирській області росії, яка забезпечує пальним москву. Ця атака є частиною системної операції з підриву воєнної економіки та логістики росії.

Деталі операції повідомили в СБУ.

Що відомо про ураження НПС "Второво"?

Операцію провели спецпризначенці підрозділу "Альфа". Це вже друга успішна атака на цей об'єкт за червень.

За попередньою інформацією, українські безпілотники влучили безпосередньо в технічні будівлі станції, після чого там відбулася детонація.

В СБУ зазначили, що ці удари відбуваються в межах масштабної 40-денної операції впливу на росію, завдання щодо якої поставив президент Володимир Зеленський.

Чому станція "Второво" важлива для росії?

Лінійно-виробничо-диспетчерська станція "Второво" входить до структури АТ "Транснефть-Верхняя Волга" і є критично важливим логістичним вузлом ворога.

Через цю станцію здійснюється перекачування світлих нафтопродуктів, зокрема дизельного пального, до московського кільцевого нафтопродуктопроводу. Звідти пальне розподіляють по великих нафтобазах навколо столиці росії.

Крім того, об'єкт забезпечує постачання нафтопродуктів на експорт через порти Балтійського моря.

Варто зазначити, що попередня успішна атака дронів СБУ на "Второво" відбулася зовсім нещодавно – 10 червня цього року.

У Службі безпеки наголошують, що й надалі проводитимуть спецоперації на стратегічних об'єктах країни-агресорки, які живлять її воєнну економіку.

Ворог повинен відчути наслідки своєї агресії не лише на полі бою, а й у власному бюджеті, логістиці та експортних доходах. Кожен уражений об'єкт – це зменшення ресурсів для ведення війни, – підкреслили в СБУ.

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"Як українські дрони одним ударом паралізують чверть паливного ринку рф"

Чергова суха новина у стрічках: *«Дрони Сил оборони вдруге за місяць уразили нафтоперекачувальну станцію "Второво" у Владимирській області, яка забезпечує пальним москву»*.

Пересічний читач гляне, позіхне і прогортає далі. Бо з цих рядків взагалі нічого не зрозуміло. Ну уразили. Ну якусь там «нафтову» станцію. У голові одразу виникає логічне питання: а навіщо тій москві сира нафта як пальне? Вони там що, нафту у двигуни заправляють чи на ТЕЦ спалюють? Що за плутанина?

Але за цією сухою новиною ховається фантастична за своєю красивостю технологічна катастрофа для ворога. Давайте розберемося, що насправді відбулося, бо диявол, як завжди, ховається в деталях. І ці деталі прекрасні.

"росія — країна дизелепроводів"

Почнемо з ліквідації безграмотності російських новинарів. ЛВДС «Второво» — це не про сиру нафту. Це гігантський, ключовий вузол "магістрального нафтопродуктопроводу". Простіше кажучи — у них там під землею прокладені повноцінні "дизелепроводи".

Це радянський спадок, який росія роками модернізувала, щоб дешево гнати паливо на експорт та забезпечувати свої найбільші мегаполіси. Конкретно через «Второво» проходить труба діаметром "530 мм", яка працює під шаленим тиском у 50-60 атмосфер. Це колосальна артерія. Одна така труба за добу качає стільки, скільки сотні залізничних цистерн.

Як влаштована ця схема? Великі нафтопереробні заводами (НПЗ) — Нижньогородський, Ярославський, Пермський — очищують нафту, роблять готовий дизель класу Євро-5 і великим оптом заливають його в трубу. Усе це злітається у вузлову станцію «Второво». А вже звідти паливо магістраллю йде прямо на московське кільцеве нафтопродуктопровідне кільце, розподіляється на три гігантські нафтобази навколо москви, а звідти — на АЗС та три головні московські аеропорти. Інша частина — йде на Балтику, в порт Приморськ, для «сірого» експорту танкерами в Африку та Азію.

Щорічно через цей вузол проходить "від 15 до 20 мільйонів тонн дизеля". Це, на хвилиночку, "чверть (20-25%) усього залізнично-трубопровідного обороту дизеля в росії".

А тепер дивіться, який каскадний колапс запускає один вдалий приліт.

"Закон ректифікаційної колони: Ефект запертого відра"

Удар по станції «Второво» — це не просто «поламали насос». Це створення штучного системного тромбу. Труба стала колом. Дизель не йде на москву і на Балтику. І куди його дівати?

Нафтопереробний завод — це не конструктор LEGO. Це єдиний, безперервний хімічний процес. Нафта надходить у ректифікаційну колону і під дією температури фізично розпадається на фракції "одночасно". Не можна налаштувати завод так, щоб він робив тільки бензин і авіагас, але не виділяв дизель. Вони виходять разом.

Резервуари готової продукції на будь-кому НПЗ розраховані на кілька днів роботи — з розрахунком, що труба «всмоктує» паливо цілодобово. Куди росіянам дівати мільйони тонн дизеля, який застряг на заводах? У річку лити? Не вийде — спалять самі себе.

Тому закривається пастка: "через заблокований дизель заводи змушені повністю зупиняти первинну переробку нафти". А це означає автоматичний каскадний дефіцит:

1. "Зникає бензин" (хоча бензинова логістика ціла, самого бензину завод більше не виробляє).

2. "Зникає авіагас" (московський авіавузол сідає на сухий пайок).

"Логістичне пекло та каністри на залізниці"

Ви скажете: «Ну то нехай везуть залізницею або бензовозами!». Ага, удачі.

Щоб оперативно перекинути такі об'єми (нагадаю — чверть дизеля країни) на рейки, потрібні тисячі вільних залізничних цистерн. А їх у росії "не існує". Навіщо тримати резервний парк під об'єми, які роками йшли трубою? Більше того, російська залізниця (РЖД) вже паралізована. Пріоритет №1 — це військові ешелони з танками та снарядами на фронт. Спроба запхати туди мільйони тонн цивільного дизеля остаточно доб'є логістику. Про автомобільні бензовози взагалі мовчу — де взяти тисячі машин і водіїв, яких і так вигребли за мобілізацією?

"Чому вдруге і що з ремонтом?"

Перша атака на «Второво» була 10 червня. Те, що наші безпілотники повернулися туди за два тижні — це класичне «контрольне ураження». росіяни спробували притягнути туди якісь резервні схеми, щоб запустити прокачування бодай у аварійному режимі. Другий удар помножив ці спроби на нуль і знищив привезене обладнання.

А відремонтувати таку станцію в умовах санкцій — це місія нездійсненна. Сучасна ЛВДС — це складна автоматика, частотні перетворювачі високого тиску, системи АСУ ТП. Усе це — Siemens, Schneider Electric та інші західні бренди. Таке обладнання не купиш на AliExpress чи через фірму-прокладку в Казахстані, воно виготовляється індивідуально під проєкт.

Тепер тиск у трубах на москву — нуль. Інфраструктура керування та зал магістральних насосів перетворені на металобрухт. Терміни відновлення зміщуються на місяці.

ОТЖЕ...

Коли наступного разу прочитаєте про «ураження станції, що забезпечує москву» — знайте: українські дрони елегантно і технологічно ставлять на коліна весь промисловий кластер ворога, вимикаючи виробництво палива, логістику і нафтодолари одночасно.

Чекаємо на локальний паливний рай на московських АЗС. Все тільки починається.

Джерело: facebook.com/antivsepropalshik.vybrane, facebook.com/bryhynets

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