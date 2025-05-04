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Українських дітей із ТО Мелітополя повезли на форум у Краснодар

Українських дітей із ТО Мелітополя повезли на форум у Краснодар

кремль продовжує системно знищувати українську ідентичність дітей на ТОТ. Школярів із Мелітополя примусово повезли до Краснодару на “всеросійський патріотичний форум”.

Це учні школи №15, яких окупанти втягнули до юнармії росгвардії. Екскурсії, вахти пам’яті, квести про “вєлікую отєчєствєнную” — все під виглядом “патріотичного виховання”.

Це не просто ідеологічний тиск — це системна політика кремля з виховання “русскіх граждан” з українських дітей.

ЦНС закликає: не дозволяйте красти ваших дітей — ні фізично, ні ментально.

А про виконавців таких “відряджень” повідомляйте за цим посиланням. (https://t.me/official_sprotyv_bot)

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6854

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