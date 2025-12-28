Надзвичайне
"Укренерго" повідомило про наслідки російської атаки для енергетики

Укренерго повідомило про наслідки російської атаки для енергетики

Внаслідок чергової російської атаки в Україні знеструмлена значна кількість споживачів у столиці та області, також є відключені через бойові дії споживачі на Чернігівщині.

Про це інформує "Укренерго".

"Вночі та вранці ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на Київ та Київщину, під ударом опинились і енергетичні об'єкти в інших регіонах", – говориться у повідомленні.

"Внаслідок атаки – знеструмлена значна кількість споживачів у столиці та області, також є відключені через бойові дії споживачі на Чернігівщині", – повідомляє "Укренерго".

Наразі ворожа атака ще триває. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація, зазначено у повідомленні.

У зв'язку з пошкодженням енергетичного обладнання – у Києві застосовані аварійні відключення. Попередньо оприлюднені оператором системи розподілу графіки погодинних відключень у столиці наразі не діють.

Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему сьогодні у більшості регіонів України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

"Укренерго" радить споживачам дізнаватися час застосування вимушених знеструмлень за адресою на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у регіонах.

Джерело: epravda.com.ua

