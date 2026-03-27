Унікальна ціль від пілотів прикордонного підрозділу «Фенікс» – ворог втрачає зв’язок (ВІДЕО)

Унікальна ціль від пілотів прикордонного підрозділу «Фенікс» – ворог втрачає зв’язок (ВІДЕО)

На Луганщині точним ударом знищено російську рухому багатоканальну радіорелейну станцію зв’язку Р-416Г-МС. Це одна з новітніх розробок противника, покликана розбудовувати мережу зв’язку та організовувати передачу цифрових потоків. Цю станцію противник застосовує для організації зв’язку між передньою лінією та командними пунктами.

У використанні вперше її помітили 2018 року. Наразі відомо лише про один підтверджений факт ураження Р-416Г-МС – у червні 2024 року.

Джерело: dpsu.gov.ua

