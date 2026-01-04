Надзвичайне
Сегодня 09:37
Унікальна операція: медики ГУР врятували пораненого бійця у відкритому морі

Унікальна операція: медики ГУР врятували пораненого бійця у відкритому морі

Медики ГУР МО України провели унікальну рятувальну операцію просто на воді — в умовах відкритого моря, під загрозою ворожого вогню та за відсутності повноцінного медичного обладнання.

Пораненого доставили на плавучу платформу у критичному стані — з масивною крововтратою, травматичною ампутацією та серйозним переохолодженням.

“Час накладання турнікетів був пізніший, ніж міг би бути. Через це збільшилася крововтрата, додалася гіпотермія. Стан був важкий”, — розповів спеціаліст медичної команди на позивний “Точіні”.

За його словами, рішення та дії доводилося ухвалювати миттєво — кожна хвилина могла коштувати життя.

“Пацієнт увесь час був під контролем — і екіпажу, і бойових медиків передового загону. Вони зробили колосальну роботу ще до того, як його доставили до нас. Пацієнту наклали турнікет, зупинили кровотечу. В тих умовах це вже було нелегким завданням”, — зазначив він.

Після стабілізації стану команда перейшла до оперативного втручання.

“Одразу почали агресивно його зігрівати, тому що умови погодні були вже досить несприятливі. Температура навколишнього середовища була близько 10 градусів. І поступово, коли його життєво важливі показники почали приходити до нормальних, ми почали проводити оперативне втручання”, — розповів медик.

Операція тривала близько 45 хвилин. За словами Точні, подібні операції в подібних екстремальних умовах для медиків ГУР — не виняток, а частина повсякденної роботи.

“Це може бути човен, машина, гелікоптер чи будь-яке приміщення. Ми готуємось працювати в будь-яких умовах. Усі члени команди взаємозамінні й готові діяти навіть там, де шансів майже немає”, — підкреслив він.

Транспортування пораненого до берега здійснювалось на катерах, які благодійники передали для Головного управління розвідки в межах ініціативи “Катери для ГУР”.

Зробити свій внесок на посилення морських спроможностей воєнних розвідників можна за лінком: https://send.monobank.ua/jar/5uGQTpPDqY

Більше про унікальну операцію дивіться в сюжеті:

Джерело: gur.gov.ua

