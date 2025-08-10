Уночі рф атакувала безпілотникам чотири області: знешкоджено 70 БпЛА зі ста

У ніч на 10 серпня, починаючи з 23:00 9 серпня, окупанти атакували Україну 100 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське (ТОТ Криму).

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 70 ворожих БпЛА Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 30 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових регіонах Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини та Чернігівщини, а також падіння збитих дронів та уламків на трьох локаціях.

