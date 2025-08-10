Уночі росіяни атакували Чугуївський район: пошкоджено склад, автівку, дитячий садок

Протягом доби обстрілів зазнали Харків та п’ять населених пунктів Харківської області. У результаті ударів постраждали шестеро людей, зокрема дитина.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові внаслідок влучання БпЛА пошкоджено дах меблевого магазину, постраждали п’ятеро людей: 43-річна, 45-річна, 38-річна жінки, 38-річний чоловік та 17-річна дівчина.

Минулої ночі армія рф обстріляла Чугуївський район вісьмома БпЛА. Зафіксовано влучання в Чугуєві та поблизу села Роздольне Зміївської громади, села Мартове Печенізької громади та села Коробочкине Проліснянської громади. Внаслідок обстрілу горіла будівля дитсадка, складське приміщення, а також трава і дерева.

У Куп’янську пошкоджено автомобіль, постраждав 73-річний чоловік. Також по допомогу медиків звернулася 71-річна жінка, яка постраждала в Куп’янську 6 серпня.

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок в селі Шийківка та склад у селі Вище Солоне.

Для ударів по Харківщині окупанти застосували вісім БпЛА «Герань-2», один БпЛА «Молнія», два FPV-дрони, два БпЛА, тип яких встановлюється.

