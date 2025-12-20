YouTube заблокував два канали з фейковими ШІ-трейлерами на мільярд переглядів

YouTube заблокував два великі канали – Screen Culture і KH Studio, які використовували штучний інтелект для створення фейкових трейлерів фільмів. За даними Deadline, сукупно ці канали мали понад 2 млн підписників і зібрали більше ніж 1 млрд переглядів. Screen Culture базувався в Індії, а KH Studio – у Грузії.

Раніше YouTube вже обмежував монетизацію цих каналів. Після цього автори почали додавати до назв відео позначки на кшталт "fan trailer", "parody" або "concept trailer", що дозволило їм тимчасово відновити монетизацію.

Втім, упродовж останніх місяців ці застереження знову зникли з описів відео. За позицією YouTube, повернення до попередньої практики порушило правила платформи щодо спаму та введення в оману через метадані, що й стало підставою для повного закриття каналів.

Канал Screen Culture поєднував офіційні кадри зі згенерованими ШІ зображеннями, створюючи трейлери для популярних франшиз. За словами засновника Screen Culture Нікхіла П. Чаудхарі, команда з приблизно 12 редакторів свідомо використовувала алгоритми YouTube, публікуючи фейкові трейлери раніше за офіційні та постійно змішувала офіційний та згенерований контент.

Зокрема, канал випустив 23 версії трейлера The Fantastic Four: First Steps, деякі з яких випереджали офіційні ролики у пошуковій видачі YouTube. Серед інших прикладів – фейкові трейлери серіалу Harry Potter від HBO та Wednesday від Netflix.

У розслідуванні Deadline також зазначається, що замість блокування таких відео окремі голлівудські студії, зокрема Warner Bros. Discovery і Sony, раніше неофіційно домовлялися з YouTube про перенаправлення рекламних доходів від ШІ-трейлерів на свою користь. Студії коментувати цю інформацію відмовилися.

Контент Disney займав помітне місце на обох каналах. Минулого тижня компанія направила Google лист із вимогою припинити порушення, заявивши, що ШІ-моделі та сервіси корпорації порушують авторські права Disney.

Джерело: mezha.ua

Новости портала «Весь Харьков»