Упродовж доби окупанти били по Харківщині КАБами та БпЛА

Протягом минулої доби окупанти завдавали ударів по Харкову та населених пунктах Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Проти мирного населення ворог застосував керовані авіабомби та безпілотники різних типів, повідомляє ГУНП в Харківській області.

Вночі ворожий БпЛА поцілив по багатоповерхівці в Київському районі. Осколкове поранення отримав 24-річний чоловік, ще семеро громадян зазнали гострої реакції на стрес.

У місті Куп’янськ внаслідок ворожого обстрілу з FPV-дрона постраждав цивільний чоловік.

Через влучання БпЛА в селі Вишневе Близнюківської громади пошкоджено дах та перекриття приватного будинку, зайнялася пожежа. Гострої стресової реакції зазнала жінка 1993 року народження.

У Богодухівському районі через численні атаки ворожих безпілотників пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок, складські приміщення двох місцевих сільгосппідприємств, приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі. У селищі Золочів сталося влучання по території хлібзаводу.

Під ударами також перебувало місто Балаклія. Пошкоджені приватні будинки.

