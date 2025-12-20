Надзвичайне
Уражено військовий корабель та інші об'єкти ворога - Генштаб

Уражено військовий корабель та інші обєкти ворога - Генштаб

● З метою зниження воєнно-економічного потенціалу противника у ніч на 19 грудня Сили оборони України успішно уразили військовий корабель рф проєкту 22460 “Охотнік”. Він здійснював патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи. Декілька українських дронів влучили у цей корабель. Ступінь пошкоджень та бортовий номер судна уточнюються.

● Також уражено бурову платформу на нафтогазовому родовищі імені Філановського в Каспійському морі. Об’єкт належить компанії “Лукойл”. Платформа забезпечує видобуток нафти й газу та задіяна у забезпеченні збройних сил російського агресора.

Подальша спроможність її функціонування та масштаб збитків уточнюються.

● Окрім того, з метою зниження наступальних спроможностей ворога, нещодавно уражено радіолокаційну систему РСП-6М2 у районі Красносільського, що на тимчасово окупованій території українського Криму. РСП-6М2 призначена для регулювання руху повітряних суден, зокрема для точного їх заходу на посадку в умовах поганої видимості.

Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України.

Далі буде!

Слава Україні!

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/32783

Новости портала «Весь Харьков»

