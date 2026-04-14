Условное «перемирие» временно снизило белый шум, благодаря чему выпятились интересные сюжеты

1. Вэнс дважды больно ударился головой в штангу – с Орбаном и с Ираном. Причём есть ощущение, что Трамп специально отправил его к иранцам, дабы навесить негатив в истории, которой Вэнс не управляет, а только выглядит идиотом на побегушках. Слишком уж громкими стали разговоры в США на тему замены вождя, ибо текущий спятил.

Товарищ Рубио тем временем затаился и тихонечко окормляет тему Кубы, откуда идут позитивные сигналы: тамошнее начальство стало публично допускать сотрудничество с США, привлечение инвестиций и т.д.

Трамп добавляет огня в сюжет с самопомешательством. История с нападками на католическую церковь – прям впечатляющая.

Характерно, что и Вэнс, и Рубио – практикующие католики. Взгляды католических общин будут обращены к ним в ожидании реакции. Как минимум, должны появиться анонимные слухи в СМИ, что они не вполне разделяют пафос Трампа в отношении Ватикана. Это вопрос поддержки влиятельной католической сети на будущих электоральных витках.

История с совместной американо-иранской блокадой Ормузского пролива – вообще конфетка.

В руках у Трампа идеальный инструмент - армия. Предсказуемый, эффективный. Однако он решил применить военных максимально экзотическим способом.

Ранее была железная логика. Успешно завершили этап операции - подготовили следующий. Политики решили дать шанс дипломатии – нормально. Дипломатия не сработала – должен запуститься план.

Пару мегатонн чугуния на головы недобитым ксировцам и всей иранской инфраструктуре – а затем снова дипломатия. И критики было бы уже меньше. Ибо Вашингтон не воплотил ультиматум сразу, а дал шанс диалогу.

Вместо этого американский флот должен будет сейчас исполнять какие-то странненькие экзерсисы. А спроецированная мощь простаивать. Это ненормальная ситуация для военных.

Хуже всего, если блокада и новые контакты не дадут результата, и сила таки будет задействована. Это породит ещё больше сомнений в военной среде. И решительность Хегсета рубить нелояльные головы может не помочь.

Это действительно плохо, ибо ставит под сомнение единственный безоговорочный аргумент США глобального уровня.

2. В россии своё кино. Набирает ход процесс чучхеизации. Потенциальное затягивание конфликта в Персидском заливе гипотетически обнадёживает москву, но эффект явно недостаточный и отложенный.

А пока рф ожидает очень плохой квартал. кремль в очередной раз предлагает раскошелиться бизнесу.

На этом фоне проигрыш Орбана возвращает к жизни максимально архетипичную историю – откуда путину ждать беды.

Петер Мадяр – вполне себе член правящей венгерской элиты, на почве конфликта организовал оппозицию и сместил действующего вождя, который многих утомил.

Потенциал российской оппозиции в эмиграции, всех несистемных несогласных и др. выглядит категорически недостаточным, чтобы как-то пошатнуть господство путина.

Т.е., успешное (!!!) нападение может готовиться только в среде околопутинской элиты, когда кто-то из публичных лиц с неким весом займёт особую позицию, а его не захотят или не успеют погасить.

И вот сейчас самое интересное упражнение – гадать, кто именно станет могильщиком путина, кого поддержит внутриэлитная фронда.

В россии наверняка многие предаются этим размышлениям, скролля новости из Будапешта.

Мишустин? Ему 60 лет, есть аппаратный вес, осторожен, не первый в ряду военных преступников, понятен бизнесу, Китаю и западникам, может подарить шанс на реанимацию.

Патрушевы? Понятны силовикам, ненавидят Кадырова, могут держать линию. Хотя младший и не блещет результатами.

Ковальчуки? Слишком велик риск и непонятно зачем.

Чемезов и кто-то из его орбиты? Какой-нибудь военно-промышленный технократ с человеческим лицом?

Какой-то «герой войны»?...

Всё это будет подталкивать к кремль к максимальной стерилизации ближних и дальних подступов к власти, что должно проявиться и на выборах в Думу.

Опыт закручивания гаек имеется. Однако сюжеты в Молдове и Венгрии указывают – кремлёвские рецепты перестают работать…

Джерело: https://t.me/kopytkoav/1883

Новости портала «Весь Харьков»