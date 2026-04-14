Условное «перемирие» временно снизило белый шум, благодаря чему выпятились интересные сюжеты
1. Вэнс дважды больно ударился головой в штангу – с Орбаном и с Ираном. Причём есть ощущение, что Трамп специально отправил его к иранцам, дабы навесить негатив в истории, которой Вэнс не управляет, а только выглядит идиотом на побегушках. Слишком уж громкими стали разговоры в США на тему замены вождя, ибо текущий спятил.
Товарищ Рубио тем временем затаился и тихонечко окормляет тему Кубы, откуда идут позитивные сигналы: тамошнее начальство стало публично допускать сотрудничество с США, привлечение инвестиций и т.д.
Трамп добавляет огня в сюжет с самопомешательством. История с нападками на католическую церковь – прям впечатляющая.
Характерно, что и Вэнс, и Рубио – практикующие католики. Взгляды католических общин будут обращены к ним в ожидании реакции. Как минимум, должны появиться анонимные слухи в СМИ, что они не вполне разделяют пафос Трампа в отношении Ватикана. Это вопрос поддержки влиятельной католической сети на будущих электоральных витках.
История с совместной американо-иранской блокадой Ормузского пролива – вообще конфетка.
В руках у Трампа идеальный инструмент - армия. Предсказуемый, эффективный. Однако он решил применить военных максимально экзотическим способом.
Ранее была железная логика. Успешно завершили этап операции - подготовили следующий. Политики решили дать шанс дипломатии – нормально. Дипломатия не сработала – должен запуститься план.
Пару мегатонн чугуния на головы недобитым ксировцам и всей иранской инфраструктуре – а затем снова дипломатия. И критики было бы уже меньше. Ибо Вашингтон не воплотил ультиматум сразу, а дал шанс диалогу.
Вместо этого американский флот должен будет сейчас исполнять какие-то странненькие экзерсисы. А спроецированная мощь простаивать. Это ненормальная ситуация для военных.
Хуже всего, если блокада и новые контакты не дадут результата, и сила таки будет задействована. Это породит ещё больше сомнений в военной среде. И решительность Хегсета рубить нелояльные головы может не помочь.
Это действительно плохо, ибо ставит под сомнение единственный безоговорочный аргумент США глобального уровня.
2. В россии своё кино. Набирает ход процесс чучхеизации. Потенциальное затягивание конфликта в Персидском заливе гипотетически обнадёживает москву, но эффект явно недостаточный и отложенный.
А пока рф ожидает очень плохой квартал. кремль в очередной раз предлагает раскошелиться бизнесу.
На этом фоне проигрыш Орбана возвращает к жизни максимально архетипичную историю – откуда путину ждать беды.
Петер Мадяр – вполне себе член правящей венгерской элиты, на почве конфликта организовал оппозицию и сместил действующего вождя, который многих утомил.
Потенциал российской оппозиции в эмиграции, всех несистемных несогласных и др. выглядит категорически недостаточным, чтобы как-то пошатнуть господство путина.
Т.е., успешное (!!!) нападение может готовиться только в среде околопутинской элиты, когда кто-то из публичных лиц с неким весом займёт особую позицию, а его не захотят или не успеют погасить.
И вот сейчас самое интересное упражнение – гадать, кто именно станет могильщиком путина, кого поддержит внутриэлитная фронда.
В россии наверняка многие предаются этим размышлениям, скролля новости из Будапешта.
Мишустин? Ему 60 лет, есть аппаратный вес, осторожен, не первый в ряду военных преступников, понятен бизнесу, Китаю и западникам, может подарить шанс на реанимацию.
Патрушевы? Понятны силовикам, ненавидят Кадырова, могут держать линию. Хотя младший и не блещет результатами.
Ковальчуки? Слишком велик риск и непонятно зачем.
Чемезов и кто-то из его орбиты? Какой-нибудь военно-промышленный технократ с человеческим лицом?
Какой-то «герой войны»?...
Всё это будет подталкивать к кремль к максимальной стерилизации ближних и дальних подступов к власти, что должно проявиться и на выборах в Думу.
Опыт закручивания гаек имеется. Однако сюжеты в Молдове и Венгрии указывают – кремлёвские рецепты перестают работать…
