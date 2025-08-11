Надзвичайне
Успешные атаки последних месяцев подсвечивают закономерность

СБУ фокусируется на предприятиях российского ВПК. Минимум раз в неделю дроны Службы наглядно дотягиваются до какого-то объекта. География широкая. Совсем недавно были заводы в Пензе и Ставрополе.

Силы беспилотных систем, судя по сообщениям нашего ГШ, концентрируются на топливно-энергетическом секторе рф и логистике. (кстати, объект в квадратике – это монструозный НПЗ «Татнефти», с годовым объёмом переработки более 17 млн тонн нефти).

Сообща выносят элементы российского ПВО (авиацию и наземную составляющую).

Сделать с этим россия ничего не может.

А вот США и/или другие западные партнёры могут значительно усилить эффект, если концентрированно передадут дальнобойные средства, дабы как минимум отогнать российскую авиацию на 300+ км. Это скажется не только на линии фронта, но на результативности ударов дронами.

Тогда путин не только на Аляску приедет. Он пешком по Зангезурскому коридору пройдёт, прицепив значок с надписью «Я ❤️ Ханкенди».

Джерело: https://t.me/kopytkoav/1165

