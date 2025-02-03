Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:05
Просмотров: 52

УСПП Кінаха програв суд Кабміну щодо приміщень у будинку на Хрещатику

УСПП Кінаха програв суд Кабміну щодо приміщень у будинку на Хрещатику

Всеукраїнська громадська організація "Український союз промисловців і підприємців", яка бажає продовжувати користуватись частиною приміщень у будинку в центрі Києва по вул Хрещатик 34, програла суд Секретаріату Кабінету міністрів України.

Про це свідчить рішення Господарського суду міста Києва від 13 січня.

У 1997 році Кабмін вирішив розмістити Міністерство енергетики у будинку по вул. Хрещатик, 34 у м. Києві. Міненергетики надало в оренду Українській спілці промисловців та підприємців приміщення третього і сьомого поверхів у цьому будинку.

У жовтні 2023 року Кабмін забрав у Міненергетики управління приміщеннями семиповерхового будинку по вул. Хрещатик, 34 і передав його Секретаріату Кабміну.

У серпні 2024 року уряд вирішив розмістити у цій будівлі Міністерство у справах ветеранів, зокрема, і в тих приміщеннях, якими користувався УСПП.

УСПП звернувся до суду з вимогами зобов'язати Секретаріат Кабміну надати доступ до приміщень третього та сьомого поверху і не перешкоджати користуватися ними під час розгляду справи.

Як встановив суд, спір у справі виник у зв`язку з твердженнями УСПП про правові підстави для набуття приміщень у власність за набувальною давністю.

Серед аргументів, які навела громадська організація, є те, що УСПП довгий час володіє та користується приміщеннями, поводився із ними як власник, виконував ремонт. Крім того, ГО заявила про безтитульність володіння приміщеннями (фактичне володіння, яке не спирається на будь-яку правову основу володіння чужим майном - ред.).

Водночас, суд зауважив, що приміщення належать до державної власності. І це УСПП не заперечує. А після низки рішень Кабміну у 2024 року ГО втратила правові підстави користуватися, зокрема, приміщеннями третього поверху.

Щодо доводів про те, що УСПП володів та поводився з приміщеннями як власник, то суд визнав їх неспроможними. Більше того, суд дійшов висновку, що ГО взагалі не претендувала на те, щоб стати власником приміщень, а була лише зацікавлена у користуванні ними. Підтвердженням цього є спроба УСПП укласти з Фондом держмайна договір оренди щодо нерухомого майна в будинку по вул. Хрещатик, 34.

В результат суд відмовив у задоволенні позову.

Президентом УСПП довгий час є Анатолій Кінах. У 2001-2002 роках він був прем'єр-міністром України.

Нагадаємо:

Прокуратура не змогла повернути філії "Рокитнівське лісове господарство" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" земельну ділянку площею 0,5 га, яка перебуває у користуванні ФОП Василь Петрівський.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

За матеріалами ДБР судитимуть трьох посадовців з Буковини, які покривали контрабанду електронних цигарок
Сегодня 08:36    15
Чехия помогает снарядами
Сегодня 08:26    41
4000 днів війни…
Сегодня 08:10    60
Втрати російських окупаційних військ в Україні за місяць: "відмінусувати" допомагають свої
Сегодня 08:00    58
СБУ затримала в Одесі агента фсб, який шпигував за кораблями ЗСУ, що обороняють морську акваторію України
Сегодня 07:28    62
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.25 орієнтовно
Сегодня 07:18    82
3 лютого 1918 року, придушуючи більшовицький заколот на київському заводі «Арсенал», українські частини очистили Поділ від червоногвардійців
Сегодня 07:16    65
Переговори Трампа й путіна про війну без України — це дуже небезпечно, каже президент Зеленський в інтервʼю Associated Press
Сегодня 07:10    74
США хочуть від України виборів — президентських і парламентських
Сегодня 06:53    80
россияне всегда пытаются размыть свои преступления зверствами против своего же населения
Сегодня 06:44    88
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 