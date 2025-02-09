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Увага, фейк! Ворог готує провокацію проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Увага, фейк! Ворог готує провокацію проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

ГУР МО України стало відомо про підготовку провокації проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, в межах якої будуть розповсюджені сфальшовані документи.

Це папери з емблемами Координаційного штабу чи “шапкою”, де йдеться про Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначені матеріали не відповідають стандартам документообігу, містять прізвища посадових осіб, які не мають стосунку до Коордштабу, та вигадані назви начебто регіональних підрозділів. Грубо сфальшовані, такі папери не витримують жодної критики. Мета таких підробок ― дискредитувати роботу державних структур та посіяти недовіру.

Ворог не припиняє спроб маніпулювати родинами полонених, зниклих безвісти, цивільних поневолених. Для цього не гребує використовувати брехню та підміну.

Закликаємо бути уважними та пильними, не поширювати у своїх соцмережах дезінформацію та не довіряти неперевіреним особам і організаціям, які можуть пропонувати допомогу.

Про будь-яку спробу вимагати гроші за “послуги”, пов'язані з поневоленими українцями, просимо негайно повідомляти правоохоронні структури.

Наголошуємо, що абсолютно вся допомога спеціалістів Координаційного штабу є безкоштовною.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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