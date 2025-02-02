Увага: фейк!

Проросійські телеграм-канали поширюють скріншот, який начебто свідчить про внесення екс-президента США Джозефа Байдена до бази даних української організації «Миротворець».

Причиною цього стали буцімто «зрада Україні», «співпраця з російськими агентами», «свідоме рішення не брати участь у виборах президента США» та «відмова надавати фінансову допомогу українцям». Крім того, на фейковому зображенні вказано дату смерті Байдена.

Однак це фейк. На офіційному сайті «Миротворець» (https://myrotvorets.center/) ім'я Байдена відсутнє, і кожен охочий може перевірити базу даних організації, щоб у цьому переконатися.

Крім того, сам скріншот має ознаки підробки. Верхня панель офіційного сайту має темніший відтінок синього, а на бічних колонках розміщено лічильник днів російсько-української війни. Текст звинувачень не відповідає формату «Миротворця», а такі формулювання, як «не дає грошей на потреби українців», взагалі суперечать принципам, за якими організація вносить осіб до своєї бази.

Джерело: https://t.me/spravdi/44752

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