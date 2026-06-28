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З десяток літаків росії та Китаю були зафіксовані у зоні ППО Південної Кореї

З десяток літаків росії та Китаю були зафіксовані у зоні ППО Південної Кореї

27 червня над східними та південними водами Південної Кореї близько десяти військових літаків Китаю і росії увійшли до зони ППО країни, після чого Сеул підняв у повітря винищувачі

Про це повідомляє Yonhap.

Південна Корея підняла в повітря винищувачі після того, як близько десяти військових літаків Китаю та росії ненадовго увійшли до корейської зони ідентифікації протиповітряної оборони (KADIZ) над східними та південними морськими районами країни.

За інформацією Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, китайські та російські літаки по черзі заходили до зони ППО, а згодом залишили її. Серед повітряних суден, за попередніми даними, були бомбардувальники та винищувачі.

Водночас південнокорейські військові наголосили, що жоден із літаків не порушував повітряний простір країни. Зону KADIZ використовують для завчасного виявлення та ідентифікації іноземних повітряних суден, щоб уникати небезпечних інцидентів у повітрі.

Сеул зафіксував наближення літаків ще до їхнього входження в зону ідентифікації та направив винищувачі ВПС для контролю ситуації та реагування на можливі непередбачені обставини.

У південнокорейському військовому відомстві припускають, що політ відбувався в межах спільних навчань росії та Китаю. Офіційних коментарів від москви та Пекіна щодо інциденту поки що не надходило.

Подібні випадки відбуваються регулярно. Лише у грудні 2025 року дев’ять російських і китайських військових літаків також заходили до KADIZ, після чого Сеул висловив протест через військових аташе обох держав.

Видання зазначає, що з 2019 року росія та Китай один-два рази на рік проводять спільні авіаційні патрулювання поблизу Корейського півострова, нерідко заходячи до зони ідентифікації ППО Південної Кореї без попереднього повідомлення.

Джерело: espreso.tv

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