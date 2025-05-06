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З російського полону повернули 205 українських військових

З російського полону повернули 205 українських військових

Серед звільнених воїнів — представники Збройних сил України, зокрема Військово-морських і Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Додому повертаються три українські офіцери та 202 солдати й сержанти.

Визволені захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях. Серед повернених також захисники з гарнізону Маріуполя.

▪️Це вже пʼятий обмін цього року та 64-й від початку повномасштабного вторгнення. Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року визволили 4 757 українських громадян.

З російського полону повернули 205 українських військових

З російського полону повернули 205 українських військових

З російського полону повернули 205 українських військових

З російського полону повернули 205 українських військових

Джерело: https://t.me/babel/67742

Новости портала «Весь Харьков»

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