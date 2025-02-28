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За 11 років окупації росія зробила Крим військовою базою

За 11 років окупації росія зробила Крим військовою базою

Центр стратегічних комунікацій пояснює

26 лютого 2025 року відзначалася одинадцята річниця початку українського спротиву окупації Криму росією.

▶️ З окупації Криму у 2014 році росія розпочала агресію проти України, а також кинула виклик усьому міжнародному ладу.

▶️ Протягом 11 років росія перетворила Крим на військову базу, яка використовувалася як один із плацдармів для повномасштабного вторгнення в Україну.

▶️ Разом із росією до Криму прийшли репресії, зокрема проти корінного народу півострова: з 221 громадян України, які є політичними в’язнями у рф, 134 – це кримські татари.

▶️ Весь цей час українці та киримли чинять опір окупантам, який почався 26 лютого 2014 року з масштабного патріотичного мітингу у Сімферополі.

▶️ Україна ніколи не відмовиться від Криму і своїх громадян на півострові, і робитиме все, щоб звільнити їх від окупації.

Джерело: https://t.me/spravdi/45279

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