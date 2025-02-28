За 11 років окупації росія зробила Крим військовою базою
Центр стратегічних комунікацій пояснює
26 лютого 2025 року відзначалася одинадцята річниця початку українського спротиву окупації Криму росією.
▶️ З окупації Криму у 2014 році росія розпочала агресію проти України, а також кинула виклик усьому міжнародному ладу.
▶️ Протягом 11 років росія перетворила Крим на військову базу, яка використовувалася як один із плацдармів для повномасштабного вторгнення в Україну.
▶️ Разом із росією до Криму прийшли репресії, зокрема проти корінного народу півострова: з 221 громадян України, які є політичними в’язнями у рф, 134 – це кримські татари.
▶️ Весь цей час українці та киримли чинять опір окупантам, який почався 26 лютого 2014 року з масштабного патріотичного мітингу у Сімферополі.
▶️ Україна ніколи не відмовиться від Криму і своїх громадян на півострові, і робитиме все, щоб звільнити їх від окупації.
Джерело: https://t.me/spravdi/45279