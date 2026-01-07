За добу на Харківщині виявили 20 нетверезих водіїв

За минулу добу у Харкові та області патрульні виявили 20 водіїв з ознаками сп’яніння.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

За словами патрульних, на всіх порушників складені адміністративні матеріали, які будуть передані до суду.

Поліцейські наголошують, що алкоголь суттєво знижує швидкість реакції, порушує координацію рухів, послаблює увагу та здатність адекватно оцінювати дорожню обстановку. У такому стані водій наражає на небезпеку не лише себе, а й оточення.

Агентство Телевидения Новости