За минулу добу семеро людей постраждали внаслідок обстрілів Харкова та області
Минулої доби окупанти завдали ударів по Харкову та населених пунктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів.
Проти мирного населення ворог застосував безпілотники різних типів, повідомляє ГУНП в Харківській області.
Військові рф завдали ударів безпілотниками по Харкову. Через обстріл в Основʼянському районі гострої реакції на стрес зазнала 15-річна дівчина. Внаслідок інших ударів по Київському району поранено 67-річного водія міського транспорту. Його госпіталізували до лікарні. Пошкоджено мікроавтобус. Також пошкоджено приватне домоволодіння та багатоквартирний житловий будинок, автомобілі. Гостру реакцію на стрес отримали 67-річний чоловік та троє жінок 34, 56 та 61 років.
Війська рф FPV-дронами атакували село Івашки Золочівської громади. Знищено одноповерховий багатоквартирний будинок та гаражі.
У селах Клинова-Новоселівка Петрівка знищено та пошкоджено приватні будинки.У селищі Золочів ворог вдарив по АЗС. Сталася пожежа.
Від ворожих обстрілів у селищі Козача Лопань пошкоджені приватні будинки.
Зафіксовано влучання ударних БпЛА по селу Новий Бурлук Печенізької громади. На території фермерського господарства пошкоджено дах приміщення зерносховища.
У селі Малинівка пошкоджено скління приватних домоволодінь та багатоповерхівки, автомобіль.
Постраждала жінка у селі Курочине Куп’янського району.
У селі Горяне внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном пошкоджено транспортний засіб.