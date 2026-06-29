За оцінками, рф втрачає вісім військових убитими й важко пораненими на одного українського

Середньомісячні втрати цього року перевищують 30 тисяч осіб, і російська армія все важче їх компенсує новими рекрутами, аналізує Peter Frankopan (https://foreignpolicy.com/author/peter-frankopan/), професор світової історії в Оксфордському університеті для журналу Foreign Policy

За словами російських воєнних блогерів, середня тривалість життя новобранця — від прибуття на навчальний полігон до загибелі в зоні бойових дій — становить від 10 днів до трьох тижнів. Після того, як їх відправляють на передову, російські військові в середньому виживають лише 20–35 хвилин.

Роками більшість росіян підтримували вторгнення в Україну завдяки пропаганді та тому, що війна майже не впливала на повсякденне життя громадян. Тепер же Україна перенесла війну на територію росії. Українські дрони виявляються ефективними в завданні удару по російській економіці, стратегічних об’єктах та психологічному стану населення.

За оцінками Reuters, українські дрони вже скоротили потужності російської нафтопереробки на 700 тисяч барелів на день. Наразі російські блогери — єдиний залишок відносно вільного висловлювання в — активніше висловлюють обурення, усвідомлюючи, що країна значно вразливіша, ніж це стверджує кремль.

На початку року німецька розвідувальна служба повідомила, що російські військові витрати вже становлять половину державного бюджету — більше, ніж публічно визнає кремль. Голова шведської військової розвідки Томас Нільссон оцінив, що російська економіка «може рухатися лише в одному з двох напрямків: довготривалого занепаду або шоку». Обидва сценарії, за його словами, ведуть до «катастрофи»

Інші сектори економіки також виглядають невтішно: обсяги житлового будівництва впали на 40% у першому кварталі порівняно з аналогічним періодом 2025-го. Попит на комерційні складські приміщення скоротився на стільки ж. Кількість скасованих пасажирських рейсів зросла вчетверо з початку року.

Щоб наповнити скарбницю, олігархи роблять «добровільні внески» на потреби війни. За очікуваннями влади, до кінця 2026 року це може принести близько 4 мільярдів доларів. Цього місяця кремль конфіскував активи засновника компанії Rusagro Вадима Мошковича на 7 мільярдів доларів. Це тривожні сигнали для оточення путіна: одна справа — демонструвати солідарність, зовсім інша — зазнавати реальних втрат.

У міру того, як життя стає важчим, реальність війни починає даватися взнаки. У травні російським фінустановам надали воєнізовані повноваження — зокрема право встановлювати на дахах глушилки та засоби протиповітряної оборони, а також дозволили співробітникам банків носити зброю для збиття дронів.

путін, який апелює до образу Петра I та інших царів, не продемонстрував ані мужності, ані стратегічного бачення. Натомість він поводиться як Микола II під час Першої світової: мікроменеджить війну, зникає з поля зору, а потім робить дивні публічні заяви.

Наприкінці травня міністр закордонних справ росії лавров попередив держсекретаря США Рубіо, що росія завдаватиме «постійних ударів по об’єктах, що обслуговують потреби ЗСУ в Києві, а також по відповідних центрах прийняття рішень». Він також порадив західним країнам евакуювати свій дипломатичний персонал (❗️усі країни проігнорували цю погрозу).

Хоча путін регулярно заявляє про готовність вести переговори, він не демонструє жодної готовності до компромісу. Він неодноразово відхиляв мирні пропозиції президента США, навіть попри те, що вони були більш вигідними для росії, ніж для України. Його мета залишається незмінною — підкорити Україну.

путін робитиме все, щоб утриматися при владі. Наслідки його відходу або усунення від влади непередбачувані. У міру погіршення ситуації він, ймовірно, збільшуватиме частоту та інтенсивність гібридних атак проти Заходу. А коли проблеми загостряться цього літа, а варіанти путіна звузяться, спокуса ескалації — як всередині країни, так і за її межами — буде дуже сильною. Наступні місяці, ймовірно, будуть небезпечними як для росії, так і за її межами.

Джерело: https://t.me/in_factum/45636

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