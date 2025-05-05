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За останні сім днів Харків зазнав 36 обстрілів: окупанти б’ють по житлових кварталах

За останні сім днів Харків зазнав 36 обстрілів: окупанти б’ють по житлових кварталах

36 обстрілів за тиждень. Усі здійснені за допомогою БПЛА типу «Шахед» і «Молнія».

«Це чітко спланована тактика залякування, спрямована ворогом на те, щоб тримати місто в постійній напрузі», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами географія ударів повторює звичний шаблон: ворог б’є не по військових об’єктах, а по житлових кварталах. Цього тижня – Шевченківський, Салтівський, Київський, Основ’янський та Слобідський райони.

«У пріоритеті агресора – будинки, лікарні, школи, мережі. Тобто все, що формує щоденну стабільність міста», – зазначив Терехов.

Постраждало 93 людини. Троє з них – діти. Загиблих немає.

Мер розказав, що попри зростання інтенсивності ударів, тривалість повітряних тривог продовжує скорочуватися.

«На початку травня – вже мінус 28 годин. Загалом за останні 10 тижнів – мінус 258 годин. Тобто в обох випадках – і короткотерміново, і в довгому зрізі — тривоги для міста лунають приблизно на третину менше, ніж для області», наголосив Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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