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За тиждень окупанти 20 разів били по Харкову дронами

За тиждень окупанти 20 разів били по Харкову дронами

Загалом за тиждень зафіксували 20 російських ударів – усі в одну ніч.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Це була масована атака дронами-камікадзе типу «шахед»: 17 з них вибухнули, ще три – не розірвалися.

Постраждали чотири людини, загиблих немає.

«Усі пошкодження контурів у житлових будинках оперативно усунули ще в перші години після обстрілу. Зараз перейшли до більш серйозних відновлювальних робіт», – зазначив Терехов.

За його словами, сирена у Харкові лунала загалом 33 години 12 хвилин – на 26 годин, тобто майже вполовину, менше, ніж для області.

Агентство Телевидения Новости

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