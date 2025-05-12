За тиждень окупанти 20 разів били по Харкову дронами

Загалом за тиждень зафіксували 20 російських ударів – усі в одну ніч.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Це була масована атака дронами-камікадзе типу «шахед»: 17 з них вибухнули, ще три – не розірвалися.

Постраждали чотири людини, загиблих немає.

«Усі пошкодження контурів у житлових будинках оперативно усунули ще в перші години після обстрілу. Зараз перейшли до більш серйозних відновлювальних робіт», – зазначив Терехов.

За його словами, сирена у Харкові лунала загалом 33 години 12 хвилин – на 26 годин, тобто майже вполовину, менше, ніж для області.

Агентство Телевидения Новости