За тиждень рф випустила по Україні понад 1070 КАБів, майже тисячу ударних БПЛА і 6 ракет, - Зеленський
Протягом тижня російська окупаційна армія випустила по території України понад 1070 керованих авіаційних бомб, майже тисячу ударних дронів і шість ракет
Про це 4 січня повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Усе, про що домовлялися з партнерами, потрібно максимально активізувати. Кожна ракета до систем ППО, яка зараз стоїть десь на зберіганні у партнерів, може реально захистити життя", - наголосив глава держави.
Він додав, що "стабільність та передбачуваність допомоги для України – це те, що реально може підштовхнути москву до дипломатії".
"Розраховуємо на подальшу оборонну допомогу й підтримку підготовлених документів щодо гарантій безпеки з боку Америки, Європи та партнерів у Коаліції охочих. Вдячний усім у світі, хто своєю силою допомагає дипломатії та всім зусиллям заради чесного миру", - резюмував Зеленський.
Джерело: espreso.tv