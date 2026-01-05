За тиждень рф випустила по Україні понад 1070 КАБів, майже тисячу ударних БПЛА і 6 ракет, - Зеленський

Протягом тижня російська окупаційна армія випустила по території України понад 1070 керованих авіаційних бомб, майже тисячу ударних дронів і шість ракет

Про це 4 січня повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Усе, про що домовлялися з партнерами, потрібно максимально активізувати. Кожна ракета до систем ППО, яка зараз стоїть десь на зберіганні у партнерів, може реально захистити життя", - наголосив глава держави.

Він додав, що "стабільність та передбачуваність допомоги для України – це те, що реально може підштовхнути москву до дипломатії".

"Розраховуємо на подальшу оборонну допомогу й підтримку підготовлених документів щодо гарантій безпеки з боку Америки, Європи та партнерів у Коаліції охочих. Вдячний усім у світі, хто своєю силою допомагає дипломатії та всім зусиллям заради чесного миру", - резюмував Зеленський.

Джерело: espreso.tv

