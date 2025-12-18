Надзвичайне
Сегодня 09:57
Просмотров: 86

За все буде рахунок. Ми його випишемо, а ви — заплатите. Саме так це працює на цій планеті

Бетон гідротехнічних споруд витримує колосальні навантаження, там арматура завтовшки в руку. Те, що вибило такий шматок, — уже чіткий маркер потужності удару.

Ми маємо вибух, який підняв пісок із глибини 12–15 метрів і вигриз бетон. Атаку здійснено напівзанурювальним апаратом, саме такі є у картелів, що перевозять наркотики — щоб більша частина його була захищена водою від вогню супротивника. Приємно писати, що ця технологія вистрилить десь рік назад і побачити це на власні очі.

Судячи з потужності, це 300–400 кг у тротиловому еквіваленті. Думаю, для такої атаки не пошкодували «морської суміші» — гексогену з алюмінієм, яка значно потужніша за звичайний тротил.

Нагадаю: у ракети «Гарпун» бойова частина — 221 кг. Типова глибинна бомба, яка пробиває човен із 10 метрів і завдає тяжких пошкоджень із 20 метрів, має лише 100 кг вибухівки.

Вдарило сильно. Хвиля відбилася від молу та дна, створивши ефект молота, і вразила кормову частину човна — 5-й та 6-й відсіки. Саме там розташовані: вал, сальники дейдвуда (що стримують воду вздовж валу), акумулятори, керма, рульовий пост, електродвигун та його амортизатори.

У нестисливому середовищі (воді) на такій відстані (близько 20–25 метрів) — це жахливі руйнування.

Гвинти «Варшавянки» — це складна шаблеподібна конструкція з бронзи. Їх відливають, балансують і пів року обробляють на заводі індивідуально під кожен човен. Будь-яке відхилення геометрії — це втрата безшумності. А по них вдарила суміш із уламків дрона, бетону та піску, яка спрацювала як абразивний наждак. Вони вийшли з ладу 120%.

Атаку розробляли фахівці, які знаються на підводному флоті. Це був цілеспрямований удар. Можна було атакувати човен, що стояв ближче, але вгатили у дальній, щоб вибухова хвиля відбилася від молу та дна, створивши максимальний гідроудар по кормі.

Будь-яка інша пробоїна в корпусі могла бути локалізована перебірками, а удар по валолінії та двигуну вимагає капітального ремонту в сухому доці. Найближчий — у Севастополі, але тягнути його туди під загрозою нових атак дронами та крилатих ракет — це самогубство.

«Звєзді» — успіхів у зйомках кіно, адміралам ЧФ рф — більше зірок на кітелі, а бюджету рф — «удачі» утримувати це виведене з ладу корито.

За всі атаки по Одесі “Калібрами” та удар по Вінниці з людськими жертвами буде рахунок. Чи на пробіжці у парку, чи біля пірсу, але ми його випишемо, а ви — заплатите. Саме так це працює на цій планеті.

