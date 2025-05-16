Зафіксовано прибуття нової партії лікарів із рф на ТОТ

На тимчасово окуповану Херсонщину прибула нова партія лікарів з рф — цього разу з Псковської області.

● Мета — не лікувати, а контролювати.

● Медогляди примусові й часто слугують прикриттям для депортації українців під виглядом «оздоровлення».

Система охорони здоровʼя в регіоні фактично знищена: бракує ліків, а мешканці, як можуть, шукають українських лікарів.

Центр національного спротиву закликає:

Фіксуйте дії окупантів

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Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6936

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