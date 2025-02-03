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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.25 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.25 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 03.02.25

особового складу / personnel ‒ близько/ about 841660 (+1300) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 9920 (+12) од,

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 20685 (+18) од,

артилерійських систем / artillery systems – 22589 (+51) од,

РСЗВ / MLRS – 1268 (+1) од,

засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1053 (+3) од,

літаків / aircraft – 369 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 23911 (+118),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3054 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 35798 (+89) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 3731 (+2)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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