Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.25 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 09.02.25
особового складу / personnel ‒ близько/ about 849320 (+1460) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 9992 (+11) од,
бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 20797 (+20) од,
артилерійських систем / artillery systems – 22844 (+24) од,
РСЗВ / MLRS – 1273 (+0) од,
засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1056 (+0) од,
літаків / aircraft – 370 (+1) од,
гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 24486 (+83),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3054 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 36529 (+127) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 3739 (+1)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!
#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua