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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.25 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.25 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 10.05.25

особового складу / personnel ‒ близько/ about 965890 (+1310) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 10792 (+2) од,

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22446 (+6) од,

артилерійських систем / artillery systems – 27670 (+33) од,

РСЗВ / MLRS – 1381 (+1) од,

засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1159 (+1) од,

літаків / aircraft – 372 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 35537 (+55),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3197 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 47947 (+117) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 3878 (+3)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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