Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 11.04.26
особового складу / personnel – близько 1 310 110 (+1 440) осіб / persons
танків / tanks – 11 851 (+3) од.
бойових броньованих машин / armored combat vehicles – 24 381 (+6) од.
артилерійських систем / artillery systems – 39 798 (+64) од.
РСЗВ / MLRS – 1 726 (+2) од.
засоби ППО / air defense systems – 1 344 (+3) од.
літаків / aircraft – 435 (+0) од.
гелікоптерів / helicopters – 350 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня / operational–tactical UAVs – 231 785 (+2 014) од.
крилаті ракети / cruise missiles – 4 517 (+0) од.
кораблі / катери / ships / boats – 33 (+0) од.
підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни / automotive and fuel tanks – 88 698 (+183) од.
спеціальна техніка / special equipment – 4 121 (+2) од.
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо!
#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua