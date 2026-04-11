Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:34
Просмотров: 92

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 11.04.26

особового складу / personnel – близько 1 310 110 (+1 440) осіб / persons

танків / tanks – 11 851 (+3) од.

бойових броньованих машин / armored combat vehicles – 24 381 (+6) од.

артилерійських систем / artillery systems – 39 798 (+64) од.

РСЗВ / MLRS – 1 726 (+2) од.

засоби ППО / air defense systems – 1 344 (+3) од.

літаків / aircraft – 435 (+0) од.

гелікоптерів / helicopters – 350 (+0) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня / operational–tactical UAVs – 231 785 (+2 014) од.

крилаті ракети / cruise missiles – 4 517 (+0) од.

кораблі / катери / ships / boats – 33 (+0) од.

підводні човни / submarines – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни / automotive and fuel tanks – 88 698 (+183) од.

спеціальна техніка / special equipment – 4 121 (+2) од.

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 