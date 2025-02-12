Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.25 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 12.02.25
особового складу / personnel ‒ близько/ about 853030 (+1150) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 10023 (+9) од,
бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 20871 (+27) од,
артилерійських систем / artillery systems – 22976 (+53) од,
РСЗВ / MLRS – 1276 (+1) од,
засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1061 (+1) од,
літаків / aircraft – 370 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 24919 (+164),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3057 (+1),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 36928 (+121) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 3742 (+1)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!
#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua