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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.25 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.25 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 13.02.25

особового складу / personnel ‒ близько/ about 854280 (+1250) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 10040 (+17) од,

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 20894 (+23) од,

артилерійських систем / artillery systems – 23034 (+58) од,

РСЗВ / MLRS – 1278 (+2) од,

засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1063 (+2) од,

літаків / aircraft – 370 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 25072 (+153),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3063 (+6),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 37096 (+168) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 3744 (+2)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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