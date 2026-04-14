Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 14.04.26

особового складу / personnel – близько 1 312 960 (+820) осіб / persons

танків / tanks – 11 863 (+2) од.

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 24 389 (+3) од.

артилерійських систем / artillery systems – 39 953 (+38) од.

РСЗВ / MLRS – 1 732 (+4) од.

засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 346 (+0) од.

літаків / aircraft – 435 (+0) од.

гелікоптерів / helicopters – 350 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 237 853 (+2 459) од.

крилаті ракети / cruise missiles – 4 517 (+0) од.

кораблі / катери / warships / boats – 33 (+0) од.

підводні човни / submarines – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 89 300 (+201) од.

спеціальна техніка / special equipment – 4 123 (+0) од.

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

