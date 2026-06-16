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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.26 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.26 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 16.06.26

особового складу / personnel – близько 1 385 420 (+1 230) осіб / persons

танків / tanks – 12 026 (+1) од.

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 24 768 (+5) од.

артилерійських систем / artillery systems – 44 118 (+36) од.

РСЗВ / MLRS – 1 872 (+2) од.

засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 427 (+7) од.

літаків / aircraft – 436 (+0) од.

гелікоптерів / helicopters – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси / ground robotic systems – 1 667 (+3) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 353 541 (+2 062) од.

крилаті ракети / cruise missiles – 4 783 (+50) од.

кораблі / катери / warships / boats – 33 (+0) од.

підводні човни / submarines – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 107 508 (+417) од.

спеціальна техніка / special equipment – 4 300 (+4) од.

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Strike the occupier! Together we will win!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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