Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:41
Просмотров: 83

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.25 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.25 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 17.10.25

особового складу / personnel – близько / about 1128030 (+730) осіб / persons

танків / tanks – 11266 (+5) од

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23394 (+10) од

артилерійських систем / artillery systems – 33748 (+35) од

РСЗВ / MLRS – 1520 (+0) од

засоби ППО / anti-aircraft systems – 1228 (+1) од

літаків / aircraft – 427 (+0) од

гелікоптерів / helicopters – 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 71025 (+588)

крилаті ракети / cruise missiles – 3864 (+5)

кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)

підводні човни / submarines – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 64541 (+73)

спеціальна техніка / special equipment – 3978 (+1)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Нацбанк оцінив активність бізнесу в Україні: в яких сферах найбільші оптимісти
Сегодня 08:36    16
БЕБ - вирок за розголошення службової інформації
Сегодня 08:29    25
Людей, на чий захист ми сподівались 24 лютого 2022 року, не було в місті, - ексмер Херсона Миколаєнко
Сегодня 08:22    40
Коли путін бреше? Коли рота роззявляє
Сегодня 08:15    42
СБУ та Нацполіція викрили ще 20 організаторів «ухилянтських схем» у різних регіонах України
Сегодня 08:08    42
Окупанти посилюють фільтраційні заходи на ТОТ України
Сегодня 08:01    51
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 жовтня 2025 року
Сегодня 07:55    59
Найскладніший опалювальний сезон для України: що говорять представники Укренерго, ЄС, ДТЕК та Нафтогазу
Сегодня 07:53    56
16 жовтня 1907 року народився Петро Григоренко
Сегодня 07:50    45
"Укрнафта" повідомила про результати 3D-сейсморозвідки
Сегодня 07:40    69
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 