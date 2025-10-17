Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.25 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 17.10.25
особового складу / personnel – близько / about 1128030 (+730) осіб / persons
танків / tanks – 11266 (+5) од
бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23394 (+10) од
артилерійських систем / artillery systems – 33748 (+35) од
РСЗВ / MLRS – 1520 (+0) од
засоби ППО / anti-aircraft systems – 1228 (+1) од
літаків / aircraft – 427 (+0) од
гелікоптерів / helicopters – 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 71025 (+588)
крилаті ракети / cruise missiles – 3864 (+5)
кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
підводні човни / submarines – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 64541 (+73)
спеціальна техніка / special equipment – 3978 (+1)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!
#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua