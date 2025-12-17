Надзвичайне
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.12.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 17.12.25

особового складу / personnel – близько 1 192 350 (+1 730) осіб / persons

танків / tanks – 11 427 (+6) од.

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 758 (+21) од.

артилерійських систем / artillery systems – 35 205 (+33) од.

РСЗВ / MLRS – 1 571 (+1) од.

засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 262 (+1) од.

літаків / aircraft – 432 (+0) од.

гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 91 386 (+167) од.

крилаті ракети / cruise missiles – 4 073 (+0) од.

кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од.

підводні човни / submarines – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 70 361 (+179) од.

спеціальна техніка / special equipment – 4 027 (+1) од.

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

