Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.12.25 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.12.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 17.12.25
особового складу / personnel – близько 1 192 350 (+1 730) осіб / persons
танків / tanks – 11 427 (+6) од.
бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 758 (+21) од.
артилерійських систем / artillery systems – 35 205 (+33) од.
РСЗВ / MLRS – 1 571 (+1) од.
засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 262 (+1) од.
літаків / aircraft – 432 (+0) од.
гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 91 386 (+167) од.
крилаті ракети / cruise missiles – 4 073 (+0) од.
кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од.
підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 70 361 (+179) од.
спеціальна техніка / special equipment – 4 027 (+1) од.
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо!
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua