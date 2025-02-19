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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.25 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.25 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 19.02.25

особового складу / personnel ‒ близько/ about 862390 (+1300) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 10120 (+19) од,

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 21098 (+23) од,

артилерійських систем / artillery systems – 23347 (+72) од,

РСЗВ / MLRS – 1288 (+3) од,

засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1072 (+4) од,

літаків / aircraft – 370 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 25861 (+175),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3064 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 37825 (+146) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 3752 (+1)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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